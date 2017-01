Miljoenenaankoop schept duidelijkheid: ‘Er werd gezegd dat ik te dik was’

Saido Berahino werd deze week uit zijn sportieve lijden verlost bij West Bromwich Albion. De aanvaller kwam dit seizoen niet meer voor in de plannen van manager Tony Pulis en opteerde uiteindelijk voor een overstap naar Stoke City, dat maximaal 17,3 miljoen euro betaalt voor Berahino.

Berahino, 23 jaar, kijkt met weinig plezier terug op zijn laatste maanden op The Hawthorns. In de eerste seizoenshelft deze jaargang speelde Berahino slechts vijf duels in de hoofdmacht van the Baggies. "Ik werd ervan beschuldigd te dik te zijn, maar hoe kun je plots te dik zijn nadat je na drie duels opeens je basisplaats verliest?", vraagt de spits zich hardop af in gesprek met Sky Sports.

"Ze hebben me nooit echt verteld waarom ik niet speelde. Het niet willen verlengen van mijn contract, zou een reden geweest kunnen zijn", vervolgt Berahino. "Ik vertelde de club in eerste instantie al dat ik geen nieuw contract wilde tekenen, omdat ik niet het gevoel had deel uit te maken van de plannen van de club. Ik werd echter nog steeds een nieuw contract aangeboden."

"Ik wil niet dat de fans denken dat ik weigerde mijn contract te verlengen, omdat ik me groter voelde dan de club. Dat is nooit het geval geweest." Berahino werd sinds de zomer van 2015 al met een vertrek bij WBA in verband gebracht. Toentertijd stak voormalig voorzitter Jeremy Peace een stokje voor een transfer naar Tottenham Hotspur en dat werd hem door de aanvaller niet in dank afgenomen.

Newcastle United probeerde het een half jaar later en afgelopen zomer werd een bod van 25 miljoen euro van Stoke City naar de prullenbak verwezen. In de tussentijd liet Berahino amper zijn voeten spreken bij WBA: na vier goals en zeventien duels in de voorgaande voetbaljaargang, volgden dit seizoen slechts vijf optredens en nul goals.