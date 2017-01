‘Wij hebben de beste selectie van Nederland en worden dus kampioen’

Ondanks een betrekkelijk ruime achterstand op koploper Feyenoord, gelooft Davy Klaassen nog altijd heilig in een kampioenschap voor Ajax. De middenvelder beweert dat de selectie van de Amsterdammers superieur is aan die van de voornaamste titelconcurrenten.

"Als ik de andere ploegen zie spelen, dan is dat allemaal ook niet overtuigend'', doelt de Oranje-international op Feyenoord en PSV, in gesprek met NUsport. ''Ik denk dat wij de beste selectie hebben en dus denk ik dat wij kampioen gaan worden, al moeten we het wel elke week laten zien.'' Met nog vijftien competitiewedstrijden voor de boeg bedraagt de achterstand op Feyenoord vijf punten.

"Ik denk dat dat vooral door onze seizoenstart komt. Begin dit seizoen was het nog niet zo goed als het nu is. Toen hebben we een paar punten laten liggen. In de tweede seizoenshelft verwacht ik trouwens niet dat de top drie nog veel punten zal verspelen. Vooral de toppers worden cruciaal", besluit Klaassen, die zondagmiddag met Ajax ADO Den Haag treft.