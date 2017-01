Conte sluit niets uit: ‘Ik weet niet of hij deze maand bij Chelsea blijft’

Branislav Ivanovic zou volgens Engelse media voor een vertrek bij Chelsea staan. De verdediger is sinds de winter van 2008 actief voor the Blues, maar komt niet meer voor in de plannen van manager Antonio Conte. Laatstgenoemde heeft Ivanovic ondanks de vermeende interesse van onder meer Zenit Sint-Petersburg gewoon opgenomen in de wedstrijdselectie voor het FA Cup-treffen van zaterdag met Brentford.

"Hij zit gewoon bij de groep, hij is niet geblesseerd", vertelde Conte daags voor de ontmoeting met de tweededivisionist. De winterse transferperiode sluit volgende week dinsdag en Chelsea is naar verluidt bereid de Servische mandekker mede als dank voor bewezen diensten transfervrij te laten vertrekken uit Londen. "Ik weet niet of hij deze maand bij Chelsea blijft. Er zijn nog vier dagen tot het einde van de transfermarkt te gaan en er wordt veel gespeculeerd."

"Ik weet niet of er nog wat gaat gebeuren", vervolgde Conte. "Soms denk ik dat jullie meer weten dan ik. Ik denk dat Ivanovic dit seizoen genoeg wedstrijden heeft gespeeld onder mij. Toen ik switchte naar een systeem met drie verdedigers, veranderde er vanzelfsprekend wat voor hem, maar ik moet de beslissingen nemen. Ik denk dat hij tot nu toe altijd bij de wedstrijdselectie heeft gezeten.'' Ivanovic speelde deze voetbaljaargang dertien duels voor de Engelse koploper, waarvan zeven als invaller.