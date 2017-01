Anderlecht vraagt 22 miljoen euro: ‘Er zaten honderd scouts op de tribune’

Anderlecht houdt nu al rekening met een toptransfer van Youri Tielemans in de zomerse transferperiode. De negentienjarige middenvelder is bezig aan een sterk seizoen en dat is veel buitenlandse clubs niet ontgaan. "Zoals Youri nu voetbalt, wekt hij veel interesse op", erkent directeur Herman Van Holsbeeck in Het Nieuwsblad. "Eigenlijk is het al buitengewoon dat we al drie seizoenen van zo’n talent kunnen genieten."

"Dat op zich is al een pluim voor onze jeugdwerking, maar als Belgische topclub weet je dat je zo’n belofte op een bepaald moment zal verliezen. Tielemans prijkt op alle lijstjes met grootste beloftes in Europa en straks kan hij zich in Europa nog eens tonen tegen Zenit Sint-Petersburg", zo verwijst Van Holsbeeck naar de komende Europa League-confrontatie met de topclub uit Rusland.

"We weten dat hij gevolgd wordt door grote clubs." Anderlecht wil een recordbedrag van liefst 22 miljoen euro voor Tielemans, die op zestienjarige leeftijd reeds zijn competitiedebuut maakte. "Zijn bestemming zal afhangen van verschillende factoren", besluit Van Holsbeeck. “Youri weet dat hij heel ver kan raken en heeft een carrièreplan in zijn hoofd. Hij zal niet naar China gaan, nee. Bij Westerlo zaten er liefst 100 scouts op de tribune. Al wordt natuurlijk niet enkel Tielemans gevolgd.”