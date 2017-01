Gudelj: ‘Die mensen kiezen voor honderd euro meer voor een andere baan’

Nemanja Gudelj heeft de voorbije weken de bevestiging gekregen dat zijn keuze voor Tianjin TEDA de juiste was. De van Ajax overgekomen middenvelder heeft het prima naar zijn zin bij de Chinese club. Gudelj is goed opgevangen door de technische staf en de spelersgroep en kan met hoofdtrainer Jaime Pacheco in het Spaans praten. De verdiensten hebben natuurlijk ook een belangrijke rol in zijn keuze gespeeld.

Gudelj had de mogelijkheid om voor de subtop in Spanje, Engeland, Duitsland en Italië te kiezen, maar toch koos hij voor de nummer elf van afgelopen seizoen in China. "Het was inderdaad een moeilijk te weigeren aanbieding", zo erkent de middenvelder in gesprek met De Telegraaf. Hij kan weinig met de kritiek op zijn keuze voor China. "Die kritiek komt veelal van mensen die voor honderd euro meer voor een andere baan kiezen. Als ik een keuze heb gemaakt, sta ik daar volledig achter."

Gudelj wil niet over bedragen praten. "Maar als kleine jongen droom je ervan met je hobby geld te kunnen verdienen. En uiteindelijk wil elke voetballer aan het einde van zijn carrière zoveel mogelijk hebben verdiend, want die duurt hooguit tot je 35e." Hij weet dat het carrière-technisch gezien logischer was geweest als hij voor een Europese subtopper had getekend. "Maar ik heb tijd genoeg gehad om over alle aanbiedingen na te denken. Uit het geboden salaris bleek wel hoe graag men me wilde hebben."