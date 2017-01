‘PSV accepteert alleen moddervette cheque van ruim twintig miljoen’

PSV staat in de slotfase van de winterse transfermarkt voor een groot dilemma. De club uit Eindhoven sloeg eerder deze week een formeel bod van het zeer kapitaalkrachtige Zenit Sint-Petersburg op Davy Pröpper af. PSV wil de belangrijke schakel in principe niet kwijt, maar een verhoogd bod kan de club op andere gedachten brengen.

"De PSV-leiding gaat voor een verkoop van Davy Pröpper alleen bij een moddervette cheque uit het geldpakhuis van Zenit Sint-Petersburg overstag", zo schrijft het Eindhovens Dagblad zaterdag. Volgens het regionale dagblad heeft Zenit op dit moment vijftien tot twintig miljoen euro voor Pröpper over en zal PSV alleen bij een bedrag ruim boven de twintig miljoen euro overstag gaan.

Dat heeft alles te maken met de strijd om de landstitel, waarin PSV voorlopig zowel Ajax als Feyenoord moet inhalen. De PSV-leiding heeft nu geen trek meer in een hiaat in de spelersgroep, tenzij een monsterbedrag wordt betaald en de clubleiding in dat geval ook de continuïteit als afweging meeneemt. Een extra complicerende factor is dat de transfertermijn in Rusland dit jaar tot eind februari open blijft.

"Ik heb aangegeven, dat ik Davy liever niet zie vertrekken bij PSV", vertelde Cocu vrijdag. "Het zegt genoeg dat we het bod hebben afgewezen. Dat laat zien dat we niet staan te trappelen om hem te verkopen." De oefenmeester weet dat een principiële nee niet altijd valt vol te houden. "Soms gebeuren er ook dingen, die je niet kunt weigeren. Dat heeft soms met contracten van spelers te maken maar soms ook met de dusdanige bedragen die worden neergelegd."