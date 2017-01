Feyenoord wil Vitesse-doelwit niet kwijt: ‘Het gat opvullen heeft prioriteit’

Feyenoord wil Marko Vejinovic niet laten gaan. Volgens de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad is de middenvelder in Arnhem in beeld als tijdelijke versterking, maar wil Feyenoord hem officieel niet kwijt.

Vitesse zoekt naar een nieuwe middenvelder, nu Sheran Yeini voor vier ton naar Maccabi Tel Aviv is vertrokken. "We hebben een schaduwlijstje en daarop staan meerdere namen", reageert algemeen directeur Joost de Wit in op de vermeende interesse in Vejinovic, die in 2015 de overstap van Vitesse naar Feyenoord maakte.

"Dat is altijd zo. Voor elke positie zijn vijf, zes alternatieven", zo vervolgt de sportbestuurder. "Op namen gaan we nu verder niet in. Door het vertrek van Yeini is het middenveld niet meer voldoende bezet. Dat gat opvullen heeft dus prioriteit." Vitesse haalde eerder al ex-spelers als Ricky van Wolfswinkel, Adnane Tighadouini en Alexander Büttner terug naar GelreDome.