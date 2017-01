‘Ajax zet alle lichten op groen en komt spoedig met transfernieuws’

Lille heeft Anwar El Ghazi dan eindelijk binnen, zo verzekert De Telegraaf. Het dagblad schrijft zaterdag dat de aanvaller van Ajax vrijdag een medische keuring in Noord-Frankrijk onderging. Met de toestemming van Ajax om naar Lille te reizen, kwam de transfer in een stroomversnelling terecht.

De problemen tussen Ajax en Lille over de transfersom, met name over de betalingstermijnen, behoren inmiddels ook tot de verleden tijd. Het gaat om een bedrag van iets minder dan negen miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage. Nu de problemen tussen de clubs zijn opgelost, zette Ajax alle lichten op groen voor El Ghazi.

Zodra de uitgaande transfer van El Ghazi een feit is, zal Ajax deze maand bijna 29,5 miljoen euro aan uitgaande transfers opgestreken hebben. Eerder vertrokken Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg, 12 miljoen), Nemanja Gudelj (Tianjin TEDA, 5,5 miljoen euro) en Francesco Antonucci (AS Monaco, 3 miljoen euro). Ook bij deze drie transfer bedong Ajax een doorverkooppercentage.