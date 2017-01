Maaskant belde Van Breukelen: ‘Ik was teleurgesteld dat ik het niet werd’

Robert Maaskant verwacht niet terug te keren als hoofdtrainer. De voormalig 'kroonprins van het Nederlandse trainersgilde' werd in oktober 2015 ontslagen bij NAC Breda en is sindsdien werkloos. Maaskant probeerde een functie als innovatiemanager bij de KNVB in de wacht te slepen, maar was niet succesvol.

"Misschien zitten de clubs waarvan ik denk dat ze bij mij passen, helemaal niet meer op mij te wachten. In principe heb ik een streep gezet onder het hoofdtrainerschap. Technisch directeur, daar richt ik me nu op. Dan heb je meer de tijd en rust om iets neer te zetten", verklaart Maaskant in gesprek met De Limburger.

Toen de KNVB enkele maanden geleden een innovatiemanager zocht, belde Maaskant met technisch directeur Hans van Breukelen. "Die functie leek me interessant omdat ik me altijd al heb beziggehouden met zaken als mentale training, analyses, voeding, fysieke gesteldheid. Ik was dan ook teleurgesteld dat ik het niet werd." De KNVB koos uiteindelijk voor oud-volleyballer Peter Blangé.