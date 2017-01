Publiek fluit na gouden wissel: ‘Misschien heb je dan een gouden pik'

Thom Haye werd vrijdagavond de matchwinner voor Willem II tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder werd drie minuten voor tijd ingebracht als vervanger voor clubtopscorer Fran Sol, wat tot een fluitconcert leidde vanaf de tribunes. In blessuretijd toonde Haye echter aan dat het een goed idee was om hem binnen de lijnen te brengen: 3-2.

"Ik was vermoeider van het juichen dan van de wedstrijd zelf", grapt Haye bij FOX Sports. Het fluitconcert kreeg hij mee. "Maar volgens mij was het niet persoonlijk naar mij toe, maar vooral over de wissel." Trainer Erwin van de Looi begrijpt dat zijn wissel tot gefronste wenkbrauwen leidde. Niet alleen is Sol dit seizoen de grote man bij Willem II, ook had hij de score geopend.

"Maar als Thom Haye als vervanger van Fran Sol de winnende maakt, dan is dat voor de trainer ook wel lekker", erkent Van de Looi. "Ik begrijp dat het voor het publiek raar is als je je topscorer wisselt, maar ik wilde weer grip op de wedstrijd krijgen. Als trainer ben ik er om die beslissing te nemen. Als het dan zo valt, heb je misschien wel een gouden pik. Een veel beter moment om te scoren is er niet."