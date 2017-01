Tweededivisionist ondanks bizar eigen doelpunt op herhaling tegen Leicester

Leicester City moet in de vierde ronde van de FA Cup op herhaling tegen Derby County, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland. Het elftal van manager Claudio Ranieri keek in het Pride Park Stadium lang tegen een achterstand aan, maar slaagde er vlak voor tijd alsnog in een replay af te dwingen: 2-2.

Ranieri kon voor het eerst sinds begin januari weer beschikken over Riyad Mahrez, die de voorbije weken met zijn vaderland Algerije deelnam aan de Afrika Cup, maar de Italiaan koos ervoor zijn sterspeler vanaf de reservebank te laten starten in de East Midlands derby. Halverwege de tweede helft moest Mahrez alsnog zijn opwachting maken, nadat Leicester de kleedkamers halverwege het duel had opgezocht met een achterstand.

De landskampioen begon nochtans goed aan het treffen. Marc Albrighton slingerde de bal na acht minuten spelen voor het doel van de thuisploeg, waarna het leder richting het doel van Scott Carson werd gekopt. Darren Bent dacht vervolgens op de doellijn eenvoudig weg te kunnen werken, maar de spits raakte de bal volledig verkeerd en verschalkte zijn eigen doelman uiteindelijk. Diezelfde Bent nivelleerde niet veel later echter alweer de score, waarna Craig Bryson Derby op slag van rust zelfs op voorsprong bracht na een prachtige rush.

Na rust maakte Mahrez zijn rentree en met de spelmaker binnen de lijnen, forceerden the Foxes in de slotfase alsnog een gelijkmaker. Verdediger Wes Morgan steeg bij een corner van Demarai Gray boven zijn directe tegenstander uit en tekende met een fraaie kopbal toch nog voor de 2-2. Leicester ging nadien nog op zoek naar een winnende treffer, maar die bleef door goed keeperswerk van Carson uit.