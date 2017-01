West Ham speelt in op vertrek Payet en trekt Schots international aan

West Ham United heeft zich definitief verzekerd van de diensten van Robert Snodgrass. De aanvallende middenvelder komt voor circa twaalf miljoen euro over van Hull City en heeft een contract voor drieënhalf jaar getekend, zo maken the Hammers vrijdagavond bekend via de officiële kanalen.

"Ik ben verheugd om te tekenen voor West Ham, want dit is een grote club met een geweldige historie. Dit is het type club dat voor zich spreekt. De fans die hier elke week komen om de ploeg te steunen in een uitverkocht stadion; ik wil deel uitmaken van deze club", vertelt Snodgrass op de site van zijn nieuwe werkgever.

De 29-jarige spelmaker begon zijn carrière bij Leeds United en belandde via Norwich City in 2014 bij Hull. Nadat de Schots international in zijn debuutjaar door een knieblessure tot slechts één optreden in de hoofdmacht kwam, speelde hij in de twee daaropvolgende seizoenen respectievelijk 27 en twintig duels voor the Tigers, waarin hij elf keer scoorde. Met het aantrekken van Snodgrass lijkt West Ham al in te spelen op een mogelijke transfer van sterspeler Dimitri Payet, die nog altijd aast op een vertrek uit het Olympisch Stadion.