Eintracht Frankfurt bestormt top van Bundesliga na knappe zege op Schalke

Eintracht Frankfurt overnacht als nummer drie van de Bundesliga. De ploeg van Niko Kovac boekte vrijdagavond een knappe 0-1 overwinning op Schalke 04, dat tiende blijft staan. Alexander Meier werd de matchwinner met zijn doelpunt in de eerste helft.

De clubtopscorer van Frankfurt kwam tot scoren na een ingestudeerde vrije trap. Hij ontving de bal vanaf de rechterflank laag van Makoto Hasebe en haalde in één keer doeltreffend uit. De eerste helft was verder in balans, maar Frankfurt rustte met de voorsprong.

Schalke, zonder de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar, probeerde de schade na de onderbreking te herstellen. Een heerlijke pass van Nabil Bentaleb op Guido Burgstaller bracht de kersverse aanwinst in stelling, maar hij kwam niet tot scoren. Schalke kwam er te weinig doorheen en kon niets meer veranderen aan de stand.