Koploper VVV-Venlo stoomt door, PSV'er ziet rood na drie minuten

VVV-Venlo blijft op titelkoers in de Jupiler League. De koploper boekte vrijdag tegen FC Oss de vijfde overwinning op rij en staat zeven punten voor op Jong Ajax, dat nog wel een duel tegoed heeft. De Amsterdammers wisten zelf ook te winnen: FC Den Bosch moest voor eigen publiek het onderspit delven.

FC Oss - VVV-Venlo 0-3

VVV bleef ongeslagen in zijn laatste elf duels een maakte ook in het Frans Heesen Stadion zijn intenties onmiddellijk kenbaar. Nadat Leandro Resida en Clint Leemans Oss-keeper Ronald Koeman junior in de openingsfase al aan het werk hadden gezet, was het Joey Sleegers die halverwege de eerste helft de ban brak voor de equipe van Maurice Steijn. De middenvelder profiteerde optimaal van slordig balverlies op het middenveld van de thuisploeg en maakte zijn vierde doelpunt dit seizoen. De Venloënaren bleven betrekkelijk eenvoudig op de been en beslisten de ontmoeting in de slotfase via invaller Vito van Crooy, die tweemaal toesloeg.

Telstar - FC Volendam 0-1

Telstar is de afgelopen maanden in een vrije val beland en liep al vroeg achter de feiten aan tegen Volendam, dat na een klein half uur spelen aan de leiding kwam in Velsen-Zuid. Joey Veerman mocht op de rand van het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap en krulde het leder vervolgens op fraaie wijze achter Boy de Jong. Volendam had weinig te duchten van de Witte Leeuwen, maar kwam op slag van rust goed weg toen Hobbie Verhulst moet redden op een poging van Mohammed Ajnane. Diezelfde Ajnane zette Verhulst op het uur opnieuw aan het werk, maar een gelijkmaker bleef uit voor Telstar.

FC Den Bosch - Jong Ajax 1-2

De thuisploeg kreeg al vroeg te maken met een tegenvaller, want Damiano Schet moest het veld per brancard verlaten met een blessure. Desondanks mocht Den Bosch kort daarna wel juichen. Stefano Beltrame was het eindstation van de eerste tegenaanval van de Noord-Brabanders: Tim Krul keerde een schot van Zija Azizov nog, maar in de rebound opende de attente Beltrame de score. Omdat een vrije trap van Mario Bilate de lat trof en Niek Vossebelt op de paal schoot, bleef het bij 1-0 in de eerste helft. Ajax kantelde de wedstrijd na rust. Frenkie de Jong zorgde met een fraaie knal voor de gelijkmaker en een zwabberend afstandsschot van Noussair Mazraoui betekende de 1-2.

MVV Maastricht - NAC Breda 1-1

Luís Pedro kon voor pas de zevende keer deze jaargang rekenen op een basisplaats en hij inspireerde de Maastrichtenaren tot een prima eerst helft. De Angolese aanvaller maakte een zeer bedrijvige indruk en bezorgde Jorn Brondeel een drukke avond. De goalie hield NAC lange tijd overeind, maar moest een kwartier voor tijd alsnog capituleren. Uitblinker Pedro zette met een steekpass Joeri Schroyen aan het werk, waarna de opgestoomde vleugelverdediger invaller Patrick N'Koyi in de gelegenheid stelde de score te openen. NAC speelde alles behalve goed en leek voor de eerste keer in vier wedstrijden weer eens een nederlaag te gaan lijden in de Jupiler League, maar een eigen doelpunt van Leroy Labylle bepaalde in de blessuretijd anders.

Achilles'29 - Helmond Sport 1-2

Slechts één serieuze kans had Helmond Sport nodig om na 26 minuten de ban te breken. Robert Braber gaf het laatste zetje en zette de bezoekers op voorsprong. Tot dat moment waren er weinig mogelijkheden aan weerszijden. Achilles kreeg enkele kansen om de stand gelijk te trekken, maar slaagde daar voor rust niet in. Ook in de tweede helft waren de kansen schaars. Achilles eindigde de wedstrijd met tien man, vanwege een rode kaart voor Jop van Steen na een charge op Furhgill Zeldenrust. Achilles leek desondanks een punt aan het duel over te houden dankzij een eigen doelpunt van Robert van Koesveld, maar diezelfde verdediger zorgde in de slotminuten voor de 1-2.

FC Emmen - Jong PSV 1-1

In een weinig enerverend eerste bedrijf was Cas Peters de gevaarlijkste man op het veld. De spits van Emmen vond tot tweemaal toe doelman Luuk Koopmans op zijn weg, die zijn teamgenoten weinig indruk zag maken in de JenS Vesting. Toch waren het de beloften van PSV die op voorsprong kwamen. Pablo Rosario werkte vlak na de onderbreking binnen en zag luttele minuten later hoe Sam Lammers dicht bij een tweede Eindhovense treffer was. De kopbal van de topschutter zeilde echter rakelings over het doel van Dennis Telgenkamp. Het momentum van de Eindhovenaren bleek echter van korte duur. Gianluca Scamacca kon drie minuten na zijn invalbeurt reeds inrukken met rood, waarna Peters nagenoeg meteen de score nivelleerde met zijn negende competitiedoelpunt dit seizoen. Emmen ging op zoek naar de winnende goal, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een puntendeling.

FC Eindhoven - RKC Waalwijk 3-0

Het elftal van Ricardo Moniz won zijn laatste vijf competitiewedstrijden voor eigen publiek en kende ook tegen RKC een voortvarende start. Mart Lieder verschalkte doelman Tamati Williams na amper tien minuten spelen met een beheerste schuiver en bracht de gastheren zo al vroeg op voorsprong. Nadat Rafael Uiterloo een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen eerder om zeep had geholpen, tekende Dario van den Buijs vlak na de thee met een hard schot alsnog voor de 2-0. Lieder zou zijn ex-club vervolgens met zijn tweede doelpunt van de avond de definitieve nekslag toedienen.

Almere City - Fortuna Sittard 2-0

De hoogtepunten waren schaars in de eerste helft. De grootste mogelijkheid was twee minuten voor rust voor Roald van Hout, maar hij kreeg de bal niet goed onder controle. Zijn harde schot zeilde vervolgens naast. Halverwege de eerste helft had doelman Miguel Santos van Fortuna een achterstand al afgewend. Damon Mirani kreeg na de onderbreking een uitgelezen kans op de 1-0, maar maaide volledig over de bal heen. Een dure misser werd het niet. Uit een vlotte tegenaanval Tom Overtoom immers voor het openingsdoelpunt, na goed voorbereidend werk van Soufyan Ahannach. Het bleef lang 1-0 en vlak voor tijd besliste Arsenio Valpoort het duel met een kopbal, in zijn eerste optreden voor Almere.