Willem II juicht in extremis na voetbalgevecht met Sparta

Willem II heeft vrijdagavond in extremis een overwinning uit het vuur gesleept tegen Sparta Rotterdam. Tot tweemaal toe kwamen de Tilburgers op voorsprong, maar Sparta vocht zich beide keren terug. Thom Haye zorgde in blessuretijd voor de knock-out. Willem II stijgt dankzij de overwinning naar plek elf in de Eredivisie.

Midweeks drong Sparta na een zinderende strafschoppenreeks tegen FC Volendam door tot de halve finale van de KNVB Beker. De slijtageslag eiste zijn tol, want de nog altijd geschorste trainer Alex Pastoor voerde vijf wijzigingen door in zijn elftal. Dat betekende onder meer een basisplaats voor Zakaria El Azzouzi en de aanvaller kwam halverwege de eerste helft tot scoren. Na slordig balverlies van Willem II was een pass van Janne Saksela voldoende om El Azzouzi te lanceren. Die omspeelde zijn directe tegenstander en mikte de bal knap in de verre hoek.

Daarmee bracht El Azzouzi de stand in evenwicht. Even voor zijn doelpunt was Willem II aan de leiding gekomen dankzij Fran Sol. De clubtopscorer bekroonde een uitstekende aanval vanaf de linkerzijde. Dico Koppers omspeelde Saksela en leverde een afgemeten voorzet op Sol. De Spanjaard knikte de 1-0 binnen en was op dat moment verantwoordelijk voor liefst acht van de dertien doelpunten die Willem II tot dan had gemaakt. Jordy Croux was in minuut 23, kort nadat El Azzouzi had gescoord, ook dichtbij voor de Tilburgers. Zijn vrije trap spatte uiteen op de lat.

Beide ploegen toonden dus aanvallende intenties en uiteindelijk was het Willem II dat op voorsrong kwam. Sol miste een enorme kans, maar op slag van rust sloeg Darryl Lachman toe. Na een slecht verwerkte hoekschop kreeg hij de bal voor de voeten en haalde hij doeltreffend uit. Willem II wilde de voorsprong na rust uitbreiden, maar het tegenovergestelde gebeurde. Thomas Verhaar mocht halverwege het tweede bedrijf aanleggen voor een vrije trap en krulde de bal fraai om de muur heen. Doelman Kostas Lamprou had geen antwoord. In blessuretijd kreeg Haye de bal echter voor zijn voeten en bleef hij kalm: 3-2.