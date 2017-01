‘Goede kans voor Aké om te bewijzen dat hij in mijn filosofie past’

Nathan Aké staat voor zijn rentree in de hoofdmacht van Chelsea. De verdediger speelde zijn laatste wedstrijd voor the Blues bijna twee jaar geleden, alvorens hij werd verhuurd aan respectievelijk Watford en Bournemouth. Bij die laatste club was Aké deze jaargang in de eerste seizoenshelft actief, maar manager Antonio Conte besloot hem vroegtijdig terug te halen naar Londen. Zaterdag lonkt een basisplaats voor de Nederlander in het FA Cup-duel met Brentford.

"De FA Cup is een goede mogelijkheid voor ons om spelers aan het werk te zien die normaal gesproken niet veel spelen. We willen echter winnen, dus ik zal mijn best doen de juiste keuzes te maken voor morgen", vertelt Conte daags voor het treffen met de tweededivisionist.

De Italiaanse keuzeheer laat zich tegenover de Engelse media ook nog specifiek uit over de 21-jarige Aké. "Hij kan als centrale verdediger en als wing-back spelen. Morgen is een goede kans voor hem om te bewijzen dat hij in mijn voetbalfilosofie past en dat hij zich heeft verbeterd als speler", besluit Conte.