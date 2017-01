Arsenal trekt 60 miljoen uit voor opvolger Sánchez

(The Times)

West Bromwich Albion gaat een poging wagen om Branislav Ivanovic binnen te hengelen. The Baggies hopen de verdediger van Chelsea nog voor de neus van Zenit Sint-Petersburg weg te kapen. (The Times)

Voor Mathieu Debuchy is er geen toekomst meer bij Arsenal. De Franse verdediger mag uitkijken naar een nieuwe club en wil terugkeren naar zijn thuisland, waar hij in het verleden bij Lille speelde. (Daily Mirror)