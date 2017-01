FC Twente komt met contractnieuws over jeugdexponent en Finse broers

FC Twente gaat langer door met een drietal talenten. De Enschedese club maakt vrijdag via zijn officiële kanalen bekend de contracten van Jari Oosterwijk, Richard Jensen en Fredrik Jensen opgewaardeerd en verlengd te hebben tot medio 2020.

De 21-jarige Oosterwijk is afkomstig uit de jeugdopleiding van Twente en maakte eind 2014 zijn debuut voor de Tukkers, waarvoor hij tot nu toe 27 wedstrijden speelde. "We zijn blij dat we Jari langer aan de club hebben weten te binden. Het is nu aan hem om de volgende stap te zetten en te knokken voor een plek", vertelt commercieel en technisch directeur Jan van Halst over de spits.

De Finse gebroeders Jensen spelen ook al enige tijd voor Twente, dat de twintigjarige Richard in 2012 wegplukte bij HJK Helsinki en zijn één jaar jongere broer Fredrik een jaar later overnam van diezelfde club. "Richard en Fredrik kwamen enkele jaren geleden als jonge talentvolle spelers naar FC Twente en hebben een sterke groei doorgemaakt. Fredrik heeft dit seizoen al de nodige speelminuten gemaakt in de Eredivisie. In Richard zien wij ook een toekomstige eerste elftalspeler. Mooi dat de Finse broers zich goed voelen hier", aldus Van Halst.