Gerrard looft ‘magische’ groeibriljant Liverpool: ‘Hij is van wereldklasse’

Philippe Coutinho kon naar verluidt rekenen op de belangstelling van Barcelona, maar de middenvelder opteerde voor een langer verblijf bij Liverpool en verlengde deze week zijn contract bij de Engelse topclub tot de zomer van 2022. Steven Gerrard, voormalig aanvoerder van the Reds en tegenwoordig als jeugdtrainer actief op Anfield, is verheugd met de keuze van de 24-jarige Braziliaan.

"Ik denk dat voor elk team geldt dat je altijd moet proberen je beste spelers te behouden en Philippe Coutinho is van groot belang geweest voor Liverpool door de jaren heen", laat Gerrard optekenen door de Liverpool Echo. De Engelsman speelde jarenlang samen met Coutinho, die in de winter van 2013 door Liverpool werd overgenomen van Internazionale.

"Hij is gegroeid als speler en een talent van wereldklasse geworden", vervolgt Gerrard zijn relaas. "Ik heb dagelijks met hem getraind en hij is een fenomenale voetballer. Hij kan magische dingen doen met de bal. Hij het is type speler waar je je team omheen wil bouwen. Als Liverpool de komende jaren succesvol wil zijn, dan zal hij een grote rol daarin spelen."