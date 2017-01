St. Juste stelt bondscoach teleur: ‘Mijn voorkeur ligt bij Nederland’

Jeremiah St. Juste heeft de kans op een interlandloopbaan bij Saint Kitts en Nevis laten liggen. De bondscoach van de Caribische staat nam contact op met de verdediger van sc Heerenveen, maar St. Juste hoopt op een doorbraak bij het Nederlands elftal.

"Hij wilde me overhalen om voor het land uit te komen, maar ik heb voor nu nee gezegd. Mijn voorkeur ligt bij Nederland. En dat weet hij", vertelt St. Juste, wiens vader afkomstig is uit Saint Kitts en Nevis, in gesprek met Omrop Fryslân.

De twintigjarige mandekker kent geen enkele speler van het elftal van de eilandstaat, waar ruim 50.000 mensen wonen. "Maar ik weet weel dat Marcus Rashford ook voor het eiland zou kunnen spelen. Maar hij speelt inmiddels al voor Engeland, dus dat gaat 'm niet meer worden", aldus de tweevoudig Jong Oranje-international.