Strootman: ‘Ik sta in het krijt bij de fans, ik ben verplicht alles te geven’

Kevin Strootman maakte in 2013 voor minstens 16,5 miljoen euro de overstap van PSV naar AS Roma, maar speelde mede door blessureleed pas 66 wedstrijden voor de Italiaanse grootmacht. Dit seizoen is de middenvelder echter een vaste waarde in de succesformatie van Luciano Spalletti en staat de teller reeds op 25 duels voor Strootman, die beseft dat het geduld van de Roma-aanhang behoorlijk op de proef is gesteld door de jaren heen.

"Ik zal de fans altijd dankbaar zijn voor de manier waarop ze mij gesteund hebben", laat de Oranje-international weten in het wedstrijdprogramma van zijn werkgever. "Ik heb al verschillende keren aangegeven dat ik in het krijt sta bij de fans, dus ik voel me verplicht alles te geven om voor hen te winnen."

Strootman maakte 25 keer zijn opwachting in zijn debuutjaar bij i Giallorossi, maar moest de twee daaropvolgende seizoenen vrijwel geheel aan zich voorbij laten gaan met een slepende knieblessure. Inmiddels is de 26-jarige linkspoot weer fit en is hij met Roma de voornaamste uitdager van koploper Juventus, dat vooralsnog in de Serie A een voorsprong van één punt geniet op de hoofdstedelingen.