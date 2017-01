‘De media zeiden dat Mourinho een genie was, maar dat was hij niet’

Avram Grant volgde José Mourinho in september 2007 op als trainer van Chelsea en kende een prima seizoen met de Londenaren. Onder leiding van de Israëliër reikten the Blues voor het eerst in de clubgeschiedenis tot de finale van de Champions League, die uiteindelijk na strafschoppen verloren ging tegen Manchester United. Desondanks kan Grant op een stuk minder waardering rekenen bij het grote publiek dan zijn Portugese voorganger bij Chelsea.

"Met alle respect voor José Mourinho, maar ik hield er niet van dat de media zeiden dat hij de koning was en een genie. Dat was hij namelijk niet", benadrukt de inmiddels 61-jarige keuzeheer tegenover de Engelse media. "En hij is ook niet zo waardeloos zoals ze nu beweren. Hij is een goede manager, met problemen zoals elk ander mens."

Grant werd op Stamford Bridge bijgestaan door Henk ten Cate, die als veldtrainer een speciale rol had. "Ten Cate zat bij Barcelona en Ajax en ik vertelde hem 'jij leidt de trainingen'. Onze stijl zou zich niet langer meer typeren door de lange bal op Didier Drogba'', besluit Grant, die momenteel actief is als bondscoach van de nationale ploeg van Ghana.