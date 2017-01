‘Guardiola is mijn voetbalvader niet, dat was een impulsieve uitspraak van hem’

Onder leiding van Josep Guardiola brak Joshua Kimmich vorig seizoen door bij Bayern München, maar de middenvelder zegt zijn ex-trainer niet te missen. Inmiddels werkt Kimmich samen met Carlo Ancelotti en volgens de jongeling kan het voor een speler positief uitpakken om onder meerdere trainers te werken.

"Ik mis Guardiola niet. Zo gaan die dingen in het voetbal nu eenmaal", vertelt de 21-jarige Kimmich aan de Allgemeine Zeitung. "Bij Leipzig werkte ik ook met een trainer, Alexander Zorniger, die mij hielp om mezelf te ontwikkelen. Voor een speler is het niet slecht om meerdere trainers te hebben, omdat ze je verschillende dingen leren." Guardiola beschreef zijn relatie met Kimmich ooit als een relatie tussen vader en zoon, maar daar kan de Duitser zich niet in vinden.

"Ik zag Pep niet als mijn voetbalvader. Dat was gewoon een impulsieve uitspraak van hem", geeft de elfvoudig international aan. "Maar natuurlijk was het geweldig dat hij in me geloofde. Hij heeft me vorig seizoen een betere speler gemaakt. Ancelotti gelooft ook in me. Ik heb voor de winterstop ruim voldoende speeltijd gekregen. Maar ik heb de lat voor mezelf hoger gelegd."