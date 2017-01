Heracles drukt interesse FC Twente meteen de kop in: ‘Ik ben hier blij mee’

Heracles Almelo heeft de vermeende interesse van FC Twente in Brahim Darri krachtig de kop ingedrukt. Op dezelfde dag dat TC/Tubantia melding maakte van een gesprek tussen Twente en Darri, laat Heracles weten dat de aanvaller zijn aflopende contract heeft verlengd.

Darri heeft bijgetekend tot medio 2019. "Ik heb het enorm naar m’n zin in Almelo", vertelt de 22-jarige Amersfoorter. "Ook andere clubs toonden interesse, maar ik wil graag hier blijven en zie voldoende mogelijkheden mij bij Heracles verder te ontwikkelen. Ik ben dan ook blij met m’n contractverlenging en zal alles doen om er een groot succes van te maken."

Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma noemt Darri een 'zeer talentvolle jonge speler' en een 'zeer creatieve aanvaller'. Voor de winterstop scheurde de technicus zijn hamstring, maar inmiddels is Darri weer hersteld. Donderdag trok Heracles een concurrent aan voor de aanvaller, want Kristoffer Peterson kwam over van FC Utrecht.