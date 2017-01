Vitesse beloont ‘stormachtige ontwikkeling’ van jongste debutant ooit

Vitesse heeft het contract van Mitchell van Bergen opengebroken en verlengd. De zeventienjarige vleugelaanvaller lag aanvankelijk vast tot medio 2018, maar heeft vrijdag een contract tot de zomer van 2020 getekend. Dat laat Vitesse weten via de officiële website.

Van Bergen werd in december 2015 met zestien jaar en 113 dagen de jongste debutant ooit van de Arnhemmers. Sinds dit seizoen maakt de buitenspeler vast deel uit van de A-selectie van Henk Fraser. Hij kwam deze jaargang tot tien competitieduels. In een eerste reactie erkent Van Bergen dat het de laatste jaren 'heel snel' is gegaan. "Mijn debuut ga ik nooit vergeten en dat ik dit seizoen al veel speelminuten krijg is mooi meegenomen."

"Ik geniet er elke dag van om profvoetballer te zijn en ik blijf keihard werken. Ik kijk er naar uit om in de toekomst belangrijk te zijn voor de club", vertelt het talent. Directeur Mo Allach vindt dat Van Bergen een verbeterd contract heeft verdiend vanwege zijn 'stormachtige' ontwikkeling. "Gezien zijn jonge leeftijd en dat hij nu al volwaardig onderdeel uitmaakt van de A-selectie vormt dit een mooie basis voor de toekomst."