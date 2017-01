Pato wordt ploeggenoot van Witsel en levert 18 miljoen op

Besiktas is op zoek naar een nieuwe spits en heeft nu Emmanuel Adebayor aangeboden gekregen. De Togolees is sinds zijn zomerse vertrek bij Crystal Palace transfervrij. (Milliyet)

Het contract van Daniele De Rossi loopt komende zomer af, maar AS Roma heeft nog geen actie ondernemen die te verlengen. Ondanks dat de middenvelder graag bij zijn jeugdliefde blijft, is er interesse uit de MLS en van Boca Juniors. (Gazzetta dello Sport)