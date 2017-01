Heracles verhuurt aanvaller aan De Graafschap: ‘Hij moet wekelijks spelen’

De Graafschap heeft zich op huurbasis versterkt met Daryl van Mieghem. De linkeraanvaller komt over van Heracles Almelo, waar hij sinds het begin van het seizoen speelde. Het lukte de van Excelsior overgekomen Van Mieghem in Almelo echter niet om uit te groeien tot basisspeler.

De aanvaller kwam dit seizoen in Almelo tot dertien wedstrijden in het eerste elftal, waarvan vijf keer als basisspeler. “Daryl moet op zijn leeftijd wekelijks spelen en dat kan bij De Graafschap. Uiteraard blijven wij Daryl op de voet volgen”, zegt Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma op de website van de club. Van Mieghem heeft in Almelo nog een contract dat loopt tot 2018.

De Graafschap-trainer Henk de Jong toonde zich content met het aantrekken van Van Mieghem. “Prima dat we nu de linkerkant bezet hebben met een echte linksbuiten. Daryl brengt ook de nodige ervaring met zich mee”, sprak de oefenmeester. Hij zag naast Van Mieghem deze winter ook Robert Klaasen komen, die gehuurd is van Sparta Rotterdam.