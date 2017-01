‘Ik had op de Afrika Cup kunnen zijn, maar het is beter hier alles te spelen'

André Onana had deze winter met Kameroen op de Afrika Cup kunnen staan. De doelman gaf er echter de voorkeur aan om in Amsterdam te blijven en met Ajax aan de tweede seizoenshelft te beginnen. De sluitpost geeft aan dat hij de keuze ook heeft gemaakt om zijn basisplaats te behouden.

“Natuurlijk had ik daar kunnen zijn, maar ik heb besloten hier te blijven omdat het voor mij belangrijk is om meer te leren en om mijn land in de toekomst beter te kunnen helpen”, zegt de Kameroener tegen Ajax TV. “Bovendien speelde ik hier alles en ik denk dat het beter was te blijven om proberen te blijven spelen. Ik zou niet zeggen dat ik die strijd gewonnen heb. Diederik en Tim zijn fantastische keepers en ik ben blij dat ik elke dag met ze kan trainen en van ze kan leren.”

“Ik geef elke dag alles, zodat de trainer voor mij kiest. Ik speel, maar ik zou niet zeggen dat ik de nummer één ben”, gaat de doelman verder. Zondag kan hij in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag voor de tiende keer de nul houden. Om dat te bereiken had hij achttien duels nodig, alleen Jasper Cillessen deed dat sneller. “Records zijn er om gebroken te worden, maar ik hou me daar niet mee bezig. Hoe meer wedstrijden wij geen tegengoal krijgen, hoe beter. Maar ik doe het niet alleen. Als we de nul houden is de hele verdediging daar verantwoordelijk voor.”