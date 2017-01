VIDEO - 24 jaar geleden: Bergkamp scoort briljant op aangeven van Jonk

Dennis Bergkamp had tijdens zijn loopbaan patent op mooie doelpunten. In zijn jonge jaren maakte hij de ene na de andere fraaie treffer in het shirt van Ajax. 24 jaar geleden liet de huidige assistent-trainer van de Amsterdammers dit technisch hoogstandje zien.