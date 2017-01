Vleugelaanvaller staat voor rentree bij Ajax: ‘Moeilijk geduldig te blijven’

Peter Bosz gaf donderdag te kennen de komende twee weken nog niet op Vaclav Cerny te rekenen. De vleugelaanvaller zelf geeft aan klaar te zijn om weer speelminuten te kunnen maken. Hij hoopt komend weekeinde al in actie te komen, voor het eerste elftal of voor Jong Ajax.

Cerny is echter niet opgenomen in de selectie van Jong Ajax die het vrijdag opneemt tegen FC Den Bosch. Gezien de uitspraken van Bosz lijkt het ook niet waarschijnlijk dat de Tsjech speelminuten zal krijgen in het eerste elftal. Het lijkt erop dat Cerny dan maandag met Jong Ajax de inhaalwedstrijd tegen Almere City zou kunnen spelen. "Ik heb aangegeven dat ik dit weekeinde graag wil spelen. Bij het eerste elftal, of bij Jong Ajax. Dat maakt me nu niet uit. Ik wil gewoon weer op het veld staan”, zegt de negentienjarige aanvaller in gesprek met Ajax Life.

“Ik kan nog geen hele wedstrijd spelen, maar wel invallen. Graag zelfs. Het is moeilijk om geduldig te blijven. Ik ben niet eerder vijf of zes weken uitgeschakeld geweest”, stelt Cerny, die in de wedstrijd tegen PSV voor het laatst minuten maakte. Hij viel toen in, maar moest ook weer gewisseld worden. “Ik had toen al te veel last van mijn rug en eigenlijk helemaal niet moeten spelen. Ik was niet vrij in mijn acties, dacht steeds na of ik wel vol moest gaan sprinten. Dat was niet goed. Ik heb nu nergens meer last van en hoop dus snel mijn rentree te maken.”