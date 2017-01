Vitesse rekent op versterking: ‘We hebben onze lijstjes klaar’

Vitesse is druk bezig de selectie te versterken. Algemeen directeur Joost de Wit heeft de verwachting uitgesproken om na het weekend een nieuwe speler voor te stellen. Donderdag zag de club uit Arnhem Sheran Yeini vertrekken naar Maccabi Tel Aviv en daar wil trainer Henk Fraser een vervanger voor zien.

Volgens de clubleiding is er budget voor een nieuwe speler. Dat is volgens Fraser ook hard nodig. “Anders moeten we onze ambities bijstellen', aldus de coach in gesprek met Omroep Gelderland. "Er is hier wel ambitie, van mij wordt als trainer verwacht dat we wedstrijden winnen."

“We hebben onze lijstjes klaar”, legt De Wit uit. “Onze scouts zijn druk bezig en ik verwacht dat we na het weekend wel met iets gaan komen.”