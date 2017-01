Feyenoord verwerkt bekerverlies: ‘Teleurstelling omzetten in drive’

Feyenoord werd donderdag door Vitesse uitgeschakeld in de KNVB Beker, maar komende zondag wacht alweer de volgende wedstrijd. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst een uitstekende kans om de teleurstelling weg te spelen. Bovendien is Tonny Vilhena tegen NEC weer van de partij.

“Het is gebleken hoe belangrijk Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena zijn. Als zij wegvallen zijn ze moeilijk op te vangen, dat hebben we eerder dit seizoen ook gezien”, stelt Van Bronckhorst op een persconferentie. “Je verwacht dat hun vervangers het goed doen, maar het blijkt dat we ze toch moeilijk kunnen vervangen. Zo belangrijk zijn ze. We kunnen er niet te lang bij stil staan. Dat doen we niet bij euforie en dus ook niet nu na de nederlaag bij Vitesse.”

“We zetten teleurstelling om in drive. De competitie duurt nog lang, maar we moeten zondag winnen om onze voorsprong intact te houden”, gaat de oefenmeester van Feyenoord verder. Voor de Rotterdammers staat zondagmiddag de wedstrijd tegen NEC op het programma in de eigen Kuip. “NEC kan goed compact spelen en dan gevaarlijk worden. Maar onze intentie is om er vol voor te gaan. Ik vind dat NEC stappen gemaakt heeft, ze zijn goed begonnen aan de tweede seizoenshelft.”