Landgenoot probeert Ronaldo naar Internazionale te lokken: ‘Het is moeilijk’

Joao Mario maakte afgelopen zomer de overstap van Sporting naar Internazionale. De Portugese middenvelder groeide in een half jaar uit tot vaste waarde in Milaan. Aan Inter TV vertelt Joao Mario dat hij probeert om landgenoot Cristiano Ronaldo naar Italië te lokken.

“Laat ik zeggen dat het moeilijk is”, geeft de Portugees te kennen. Joao Mario werd afgelopen zomer samen met Cristiano Ronaldo Europees kampioen en koestert warme herinneringen aan dat toernooi. “EURO 2016 was een unieke ervaring. Ik heb er altijd van gedroomd om iets te winnen met mijn land, maar ik had me nooit voorgesteld dat het zo zou gebeuren.”

“Hij is niet alleen een ploeggenoot, maar ook een vriend, een goed persoon en een geboren leider. Cristiano is een geweldige gozer, die voor iedereen zorgt”, looft Joao Mario zijn landgenoot. De middenvelder werd in augustus overgenomen door Internazionale, dat een bedrag van rond de veertig miljoen over had voor hem.