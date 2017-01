‘Iniesta kan toveren als Harry Potter, maar Denis kan zijn erfgenaam worden’

Denis Suárez maakte indruk bij Barcelona in het met 5-2 gewonnen bekerduel tegen Real Sociedad afgelopen donderdag. De middenvelder scoorde twee keer en hielp zijn ploeg zo op weg naar de halve finale van de Copa del Rey. Volgens trainer Luis Enrique kan Suárez op de lange termijn de vervanger worden van Andrés Iniesta.

“Spelers moeten zich ontwikkelen. Denis moet zich verbeteren, maar Iniesta is Harry Potter. Hij kan toveren en het is moeilijk om daar een vervanger voor te vinden. Maar Denis is op de goede weg en ik hoop dat hij Iniesta’s erfgenaam kan worden”, zegt Enrique op een persconferentie.

De 23-jarige middenvelder vertrok anderhalf jaar geleden bij Barcelona B. Via Villareal keerde Suárez weer terug in Camp Nou. “Denis een van de jongste spelers in onze selectie. Hij is een van de weinigen die het voor elkaar krijgt om bij Barcelona B te vertrekken en weer terug te komen. In het veld is hij goed aan de bal, maar doet hij ook alles om de bal weer terug te veroveren. Je hebt de bal maar heel kort tijdens een wedstrijd, dus het is belangrijk dat je het ook zonder bal goed doet. Denis begrijpt dat en daardoor wordt hij gewaardeerd door zijn ploeggenoten.”