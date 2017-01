‘‘Oom Pat’ geeft de jonkies geen moment rust als ze er niet voor werken’

Olympique Marseille rondde afgelopen week de komst van Patrice Evra af. De Franse verdediger toont zich op een persconferentie tevreden weer terug te zijn in zijn thuisland. Mogelijk maakt Evra vrijdag in het thuisduel tegen Montpellier zijn debuut in het shirt van L’OM.

Naar het spelen in Stade Vélodrome kijkt Evra vooral uit. “Iedere keer dat ik tegen Olympique Marseille in Vélodrome speelde, deed het me dromen. Als we hier gespeeld hadden tegen Portugal in de finale van het EK afgelopen zomer, hadden we gewonnen. Ik had die gekte mee willen maken”, zegt de verdediger, die deze winter overkwam van Juventus. “Ik houd van clubs met een grote historie.”

“Ik ben hier om de jonkies te irriteren, ‘Oom Pat’ geeft hun geen moment rust als ze er niet voor werken. Maar ik zal niemand zijn plaats innemen, er zijn al leiders in dit team”, stelt Evra. “Ik ben hier om een stukje Patrice Evra aan iedereen te geven. Als Patrice Evra Juventus verlaat voor Marseille, is dat een teken.”