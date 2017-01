‘Dankzij Raiola kunnen we spelers halen die we normaal niet kunnen halen’

PEC Zwolle zorgde deze en eerdere transferperiodes voor een aantal verrassingen. Afgelopen zomer kwam Hachim Mastour op huurbasis over van AC Milan, terwijl vorig seizoen Ouasim Bouy gehuurd werd van Juventus. Deze maand werd de Franse aanvaller Hervin Ongenda overgenomen van Paris Saint-Germain. Een goede relatie met zaakwaarnemer Mino Raiola heeft ervoor gezorgd dat deze spelers in huis gehaald konden worden.

De afgelopen drie jaar haalde PEC Zwolle zo’n tien spelers die nauw verbonden zijn met Raiola. “Ongenda heeft een andere, Franse zaakwaarnemer”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp in gesprek met De Stentor. “Wel heeft Raiola voor ons deuren geopend bij PSG, waardoor ik nu goed contact heb met sportdirecteur Olivier Letang, de rechterhand van Patrick Kluivert.”

Andere namen die door Raiola naar Zwolle werden gebracht zijn Tomas Necid, Thomas Lam en Sheraldo Becker. Ron Jans houdt zich buiten de deals. “Zelf heb ik Mino nog nooit gezien of gesproken”, laat Jans weten. “Maar dat de club een goede band heeft met Raiola, is wel helder. Dankzij hem kunnen we spelers halen die we normaal niet zouden kunnen halen, al is het maar omdat intensieve scouting in het buitenland te duur is voor een club als PEC. Hoe die constructies in elkaar zitten? Geen idee. Daarvoor moet je bij Gerard Nijkamp zijn.”

“Ik ontken niet dat we een goede relatie hebben met Raiola”, aldus Nijkamp. “Maar de sleutels van het stadion houden wij echt wel op zak, hoor. We hadden bijvoorbeeld ook Bouy opnieuw kunnen huren, maar dat hebben we niet gedaan, mede omdat we de balans tussen huurlingen en eigen spelers goed willen bewaken. Het is niet zo dat elke speler uit de Raiola-stal hier zomaar binnenkomt.”