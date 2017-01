Gevallen toptalent krijgt derde kans van Everton: ‘Geen woorden voor’

Jose Baxter stond ooit te boek als een van de grootste talenten van Engeland. Er ging echter veel mis in de loopbaan van de 24-jarige aanvaller en momenteel is hij geschorst wegens drugsgebruik. Everton steekt hem echter toch de helpende hand toe en heeft Baxter een eenjarig contract aangeboden.

De laatste halte in de nog prille loopbaan van Baxter was Sheffield United. De aanvaller werd echter geschorst wegens cocaïnegebruik, waarna hij bij de derdedivisionist kon vertrekken. Sinds de zomer zat Baxter zonder club, maar nu geeft Everton hem nog een kans.

De Engelsman is een jeugdproduct van the Toffees en daardoor geen onbekende op Goodison Park. In 2012 weigerde Baxter een nieuw contract bij Everton, waarna hij transfervrij naar Oldham Athletic vertrok. Via Oldham kwam de aanvaller bij Sheffield terecht. “Ik heb hier geen woorden voor. Niet veel mensen krijgen een tweede kans in hun leven. Ik krijg zelfs een derde”, zegt Baxter tegenover The Times. Zijn contract gaat komende zomer in, waarna de aanvaller aansluit bij de beloften van de club.