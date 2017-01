Dolberg niet bezorgd na doelpuntendroogte: 'Vorig jaar ook zo'n periode'

Kasper Dolberg kent een moeizame periode en scoorde al een tijdje niet. Desondanks maakt de jonge spits zich geen zorgen. Hij hoopt zondag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag een einde te maken aan de doelpuntendroogte, die nu zes competitiewedstrijden voortduurt.

Toch lijkt er statistisch gezien geen betere kans om weer het net te treffen dan in de Amsterdam ArenA. Van de elf doelpunten die Dolberg dit seizoen maakte, vielen er tien in het stadion van Ajax. “Misschien geven de fans wat extra's. Het is een voorrecht om in de ArenA te spelen. Daarom kijken we ook zo uit naar de wedstrijd tegen ADO. Het is alweer een tijdje geleden dat we thuis speelden”, zegt de Deense spits op de website van Ajax.

Ondanks de doelpuntloze periode maakt Dolberg zich geen zorgen. “Natuurlijk wil ik graag weer scoren, dat zit in mij als aanvaller, maar het is niet iets waar ik me zorgen over maak. Vorig jaar in de A-junioren had ik ook een mindere periode zonder goals. Toen kwam het uiteindelijk ook goed. Ik weet wat ik moet doen om het juiste gevoel weer terug te krijgen. Dat ik nu even niet gescoord heb, maakt de drang naar doelpunten alleen maar groter.”

“Ik heb de laatste wedstrijden niet op het niveau gespeeld zoals ik dat graag wil. Het is voor mij veel belangrijker om van waarde te zijn voor mijn teamgenoten. Het maakt me niet uit wie de goals maakt, of de assist geeft. Ik wil gewoon de goede dingen voor het team doen”, vervolgt de spits. “Meer aan de bal zijn en beter positie kiezen. En als dat lukt, moet ik de juiste dingen doen. Kalm blijven en focus houden.”