Klopp laat oog vallen op linksback van 21 miljoen euro

Claudio Ranieri laat weten dat geïnteresseerde clubs met veel geld over de brug moeten komen voor Leonardo Ulloa. De spits van Leicester City wordt gevolgd door Swansea City, Hull City, Alavés en West Bromwich Albion. (Eurosport)

Juventus lijkt klaar op de transfermarkt. De landskampioen van Italië gaat niet op zoek naar een vervanger van Patrice Evra en neemt Rodrigo Bentancur pas in de zomer over van Boca Juniors. (Sky Italia)

Dit moet de Deen Riza Durmisi worden, die bij Real Betis een vertrek clausule van zo’n 21 miljoen euro in zijn contract heeft staan.

Southampton kende met de eerste twee biedingen op Manolo Gabbiadini geen succes, maar geeft het niet op. The Saints hopen Napoli te overtuigen met 17 à 18 miljoen euro, exclusief bonussen. (Mediaset)