Italiaanse aanvaller sloeg Barcelona af: ‘Was daar ballenjongen geweest’

Sebastian Giovinco vertrok in 2015 naar Toronto FC en had toen de Amerikaanse competitie stillag, verhuurd kunnen worden aan Barcelona. De Italiaan zag een tussentijds vertrek naar Spanje echter niet zitten, met een duidelijke reden. Volgens de aanvaller had hij in Camp Nou nooit aan spelen toegekomen.

“Ik was daar een ballenjongen geweest. Met die drie aanvallers had ik nooit aan spelen toegekomen”, doelt Giovinco in gesprek met Sky Italia op Luis Suárez, Lionel Messi en Neymar. “Ik was niet geïnteresseerd omdat ik wilde spelen. Zelfs met één been maken die drie nog het verschil, dus het had voor mij geen zin naar Barcelona te gaan.”

De 29-jarige aanvaller voelt zich thuis in Toronto en is geenszins van plan terug te keren naar Italië. “Ik mis Italië zeker niet en ik voel me op mijn plek in Canada”, zegt de 23-voudig Italiaans international, die ook aanbiedingen uit China heeft. “Ze hebben me verteld dat er interesse is, dus we gaan er met Toronto over praten en ik zie wel wat er gaat gebeuren.”