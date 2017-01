‘Iedereen die mij kent, weet dat ik nooit arrogant ben of wat dan ook’

Jetro Willems staat bekend om zijn soms opvallende uitspraken. Het zorgt er soms voor dat de verdediger van PSV door mensen arrogant genoemd wordt. In gesprek met PSV TV zegt Willems dat hij zich niet kan vinden in die beschuldigingen en dat hij alleen zegt wat hij denkt.

“Iedereen die mij kent, weet dat ik nooit arrogant ben of wat dan ook”, zegt de verdediger. “Ik zeg wat ik denk, op een normale manier en met respect. Sommige mensen vinden dat arrogantie of wat dan ook. Of dat ik me belangrijker vind dan andere spelers. Voor zover ik weet, heb ik nog nooit over andere spelers gesproken in negatieve zin.”

Marcel Brands heeft voor Willems een belangrijke rol in zijn leven. De technisch directeur van PSV haalde hem in 2011 naar Eindhoven. “Hij is een soort vader van me. Ik had de mogelijkheid om naar andere clubs te gaan. Brands vroeg aan mijn vader: Wil je niet dat wij hem kopen en verhuren aan Sparta? Nee, natuurlijk niet. Hoe ga je dat dan doen, dachten zij”, stelt Willems, die bij zijn komst concurrentie had van Erik Pieters en Abel Tamata. “Die speel ik eruit. Geef me vier maanden, zei ik. Dat was bluffen. Je weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik zei het gewoon. Pieters raakte geblesseerd, daarna Tamata. En toen speelde ik. En na een jaar speelde ik het EK. Als ik iets zeg, gebeurt het ook meestal.”