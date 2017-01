Vilhena sloeg lucratieve aanbiedingen af: ‘Jullie hebben geen idee’

Tonny Vilhena had afgelopen zomer een aflopend contract bij Feyenoord en leek op weg naar de uitgang. De clubs stonden in de rij voor de middenvelder, maar vanwege de ziekte van zijn inmiddels overleden moeder besloot hij in Rotterdam te blijven. Vilhena tekende een nieuwe verbintenis bij de koploper van de Eredivisie en sloeg lucratieve aanbiedingen vanuit het buitenland af.

De 22-jarige middenvelder ligt tot medio 2018 onder contract bij Feyenoord. "Van Bronckhorst heeft er alles aan gedaan om Tonny te behouden", zegt vader en tevens zaakwaarnemer Toy Vilhena tegen Helden Magazine. "We hebben afgelopen jaar op alle fronten in een rollercoaster geleefd, jullie hebben geen idee welke bedragen ons door makelaars werden voorgeschoteld als Tonny Feyenoord zou verlaten."

Vilhena koos niet voor het geld, want ‘geld alleen maakt niet gelukkig’. "Wij wilden dat Tonny zou blijven, ondanks concrete interesse van clubs als FC Porto, Espanyol, Olympiakos Piraeus, maar ook Internazionale”, alus Toy. “Hij was transfervrij, dus diverse makelaars meldden zich bij ons om een transfer te bewerkstelligen. Maar we lieten ons niet gek maken."