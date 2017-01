AS Monaco telt miljoenen neer voor linksback daags na Braziliaans debuut

AS Monaco heeft zich versterkt met Jorge Marco de Oliveira Moraes. De twintigjarige linksback komt over van het Braziliaanse Flamengo en kost de club uit de Ligue 1 naar verluidt 8,5 miljoen euro. Het nieuws werd vrijdagochtend bekendgemaakt door Flamengo, de club waarvoor de Braziliaanse verdediger in 2014 zijn debuut maakte.

Jorge maakte donderdag nog zijn debuut voor de nationale ploeg van Brazilië in het vriendschappelijke duel met Colombia (1-0). Een dag later mag hij zich opmaken voor zijn transfer naar de Franse koploper Monaco.

Donderdag nam trainer Zé Ricardo al een voorschot op de naderende transfer van Jorge. “Dit is een zwaar verlies. Jorge is een zeer getalenteerde speler. We zullen hem missen, maar dit hoort bij het voetbal”, zei de coach tegenover Uol Esporte.