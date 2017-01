‘Leicester slaat bod van 35 miljoen euro op duurste aankoop ooit af’

Leicester City heeft een bod van 35 miljoen euro afgeslagen. Tianjin Quanjian had dat bedrag volgens France Football over voor Islam Slimani en de aanvaller had in China naar verluidt tien miljoen per jaar kunnen verdienen.

Tianjin overweegt zich met een tweede voorstel in het King Power Stadium te melden, maar de regerend landskampioen van Engeland lijkt dus niet van plan te zijn om deze maand afscheid te nemen van de 28-jarige Algerijn. Slimani scoorde tot dusverre zes keer in zestien officiële wedstrijden voor Leicester.

The Foxes hadden aanvankelijk misschien meer van hem verwacht, want zij betaalden in augustus dertig miljoen euro voor Slimani. Daarmee werd Super Slim de duurste inkomende transfer aller tijden voor Leicester.