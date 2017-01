‘Ik wilde bij Ajax blijven, want hier ligt mijn toekomst’

Ché Nunnely is vastberaden om te slagen bij Ajax. De zeventienjarige rechtsbuiten ruilde FC Utrecht in de zomer van 2012 in voor de Amsterdammers en werd in 2015 beloond met een driejarig contract. Nunnely vond dat ‘geweldig’, maar wil meer. Hij hoopt door te breken in het eerste elftal.

“Binnen vijf jaar wil ik een belangrijke speler zijn bij Ajax 1 en misschien wel in Oranje staan”, aldus Nunnely in gesprek met Goal. Over een transfer denkt hij nu nog niet na: “Maar misschien ben ik op mijn twintigste zo goed dat er een hele mooie club komt. Het punt is dat ik niet weet hoe snel ik me ontwikkel.”

Nunnely had naar eigen zeggen al eerder bij een topclub in het buitenland terecht kunnen komen, maar wees ploegen als Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain en Bayern München af. “Ik wilde bij Ajax blijven, want hier ligt mijn toekomst.” Nunnely maakte twee weken geleden overigens zijn debuut voor Jong Ajax.