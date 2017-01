Roda JC pakt door en haalt in Griekenland derde winteraanwinst op

Roda JC Kerkrade gaat zich versterken met Ognjen Gnjatic. De 25-jarige verdedigende middenvelder komt over van Platanias en tekent in Limburg een contract voor twee en een half jaar. De transfer wordt mogelijk vrijdag nog afgerond.

Gnjatic is een voormalig jeugdinternational van Bosnië-Herzegovina die bij Kozara Gradiska zijn eerste stappen maakte in het betaald voetbal. Hij vertrok in de zomer van 2012 naar Rad Belgrado en drie jaar later ging hij aan de slag bij Platanias in Griekenland. Voor die club speelde hij 41 officiële wedstrijden en daarin scoorde hij niet.

Roda JC betaalt circa 120.000 euro voor Gnjatic, die ook in de belangstelling stond van APOEL Nicosia. Gnjatic wordt na Athanasios Papazoglou en Bryan Verboom de derde winteraanwinst voor het team van trainer Yannis Anastasiou.