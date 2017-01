Duizelingwekkend aanbod uit China wordt ontkend: ‘Ongegrond en fictief’

De voetbalbond van Shanghai heeft ontkend dat een club uit de stad een bod heeft uitgebracht op Wayne Rooney. De afgelopen dagen doken er geruchten op dat Shanghai Shenhua de aanvaller van Manchester United een weeksalaris van 705.000 euro had aangeboden, maar daar is volgens een woordvoerder niets van waar.

“Voor zover wij weten hebben zowel Shanghai Shenhua als Shanghai SIPG hun transferactiviteiten afgerond en hebben zij ook geen plek meer voor buitenlandse spelers. De clubs uit Shanghai hebben beloofd dat zij de nieuwe regelgeving van de Chinese voetbalbond zullen respecteren en op die manier zullen meewerken aan een gezonde en stabiele ontwikkeling van ons professionele voetbal. De geruchten (over Rooney, red.) zijn dan ook ongegrond en puur fictief”, valt er in het schrijven te lezen.

De nieuwe regelgeving van de Chinese voetbalbond houdt in dat clubs nog maar drie buitenlanders mogen opstellen en dat er ten minste één Chinees van onder de 23 jaar aan de aftrap moet verschijnen. De 31-jarige Rooney wordt overigens al langer in verband gebracht met een transfer naar de Super League en manager José Mourinho liet afgelopen maandag nog weten dat hij de Engels international niet zal tegenhouden: “Ik wil niet kritisch zijn op spelers die naar China vertrekken. Het is hun leven en hun carrière.”