‘PSV zag af van komst van Nederlandse aanvallers’

PSV heeft afgezien van de komst van Ricardo Kishna en Jean-Paul Boëtius, zo meldt De Telegraaf. De Eindhovenaren zullen verder ook geen werk maken van de komst van Sam Larsson van sc Heerenveen, omdat zij de vraagprijs van acht tot negen miljoen euro te hoog achten.

Technisch manager Marcel Brands wil bovenstaande met zoveel woorden niet bevestigen, maar laat aan het Eindhovens Dagblad wel weten dat hij niet naar Larsson heeft geïnformeerd. “Iedereen heeft het altijd maar over het halen van spelers, maar in principe hebben we voldoende opties. Op het middenveld zijn we nu even beter bezet dan voorin, maar we hebben ook spelers die in beide linies kunnen spelen”, aldus Brands.

Dat PSV de 22-jarige Boëtius van FC Basel aangeboden heeft gekregen, dat was begin januari overigens al bekend. Brands liet toen aan het Algemeen Dagblad weten dat hij de Zwitsers heeft laten weten niet op het voorstel in te gaan. De eveneens 22-jarige Kishna kwam dit seizoen pas 159 minuten in actie voor Lazio en zit er dan ook op een zijspoor. Het is onduidelijk of hij het seizoen in Rome gaat afmaken.