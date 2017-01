Favorieten AZ en Vitesse ontlopen elkaar in halve finale KNVB Beker

AZ neemt het in de halve finale van de KNVB Beker op tegen SC Cambuur. Vitesse gaat op bezoek bij Sparta Rotterdam, zo heeft de loting donderdagavond uitgewezen. De wedstrijden worden gespeeld op 28 februari, 1 maart of 2 maart.

Vitesse was donderdag in eigen huis te sterk voor Feyenoord en krijgt dus opnieuw te maken met een Rotterdamse tegenstander, ditmaal in de havenstad. Het is de eerste keer in zestien jaar dat de Arnhemmers vertegenwoordigd zijn in de halve finale van het bekertoernooi.

AZ, dat met het nodige fortuin sc Heerenveen uitschakelde in de kwartfinale, neemt het dus op tegen Cambuur. De Friezen wisten onder meer Ajax en FC Utrecht te elimineren. De winnaar van AZ - Cambuur geldt bij de finale in De Kuip als thuisspelende club. AZ of Cambuur mag op 30 april dus gebruikmaken van het thuisshirt en de thuiskleedkamer.