Van Bronckhorst baalt van houding Feyenoord en ontwijkt vraag over Kramer

Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord donderdag niet de juiste houding toonde tegen Vitesse. De koploper van de Eredivisie kreeg in Arnhem geen voet aan de grond en incasseerde een 2-0 nederlaag. Daardoor gaat de halve finale van de beker voorbij aan Feyenoord.

"We zaten totaal niet in de wedstrijd. Ik heb niet Feyenoord gezien wat ik wilde zien en wat ik het hele seizoen heb gezien. De houding van het komt wel goed past niet bij ons", zegt de kritische trainer bij FOX Sports. "Ik ben hier niet blij mee. We hebben niet gebracht vandaag wat we moesten brengen. Dat gaf een machteloos gevoel."

Ondanks dat Feyenoord na een uur aankeek tegen een 2-0 achterstand, bleef pinchhitter Michiel Kramer op de bank. Van Bronckhorst wil bij RTV Rijnmond geen antwoord geven op de vraag of dat te maken had met de ongemotiveerde warming-up van de spits. "Daar geef ik geen antwoord op", aldus de trainer, die Dirk Kuyt rust gunde. Van Bronckhorst wil niet zeggen dat hij daar spijt van heeft. "Achteraf is het makkelijk praten. Als we 2-0 hadden gewonnen, hadden we hier heel anders gestaan."